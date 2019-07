João Melgo alcança 14º lugar no Campeonato de Portugal de Pista e bate recorde pessoal

O atleta do Ginásio Clube de Bragança ficou no 14º lugar em 3000 metros obstáculos, com o tempo de 9 minutos e 39 segundos, estabelecendo um novo recorde pessoal.

“Foi uma prova em que parti rápido para tentar melhorar a minha marca. O treino dos últimos meses foi essencial para conseguir manter o ritmo alto e transpor os obstáculos de forma eficiente. Limitei-me a dar o meu máximo e a acreditar que era capaz”, disse o atleta.

João Melgo foi o único atleta de Bragança a participar naquela que é considerada a prova rainha do calendário nacional do atletismo. “É um orgulho enorme poder vestir a camisola do Ginásio Clube de Bragança na competição mais importante de atletismo em Portugal. Fico contente e com vontade de mais. O melhor está ainda para vir”, acrescentou.

O brigantino refere que a sua participação no Campeonato de Portugal de Pista resulta de “longos anos de trabalho” e destaca a importância dos seus treinadores. “Não posso deixar de agradecer à Sandra Cabral e ao Carlos Fernandes que foram parte fundamental nesta minha participação”, concluiu.

Nos 3000 metros obstáculos masculinos participaram 20 atletas.