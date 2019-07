João Moreira e Fátima Melo vencem Bragança Granfondo

O conceito de “ciclismo para todos” esteve bem presente na terceira edição do Bragança Granfondo. Individualmente, em dupla ou em equipa, ciclistas de várias idades participaram no evento que está a consolidar-se de ano para ano.

Em prova estiveram participantes de 14 nacionalidades com destaque para Álvaro Pino, nome incontornável do ciclismo internacional. O antigo ciclista e vencedor da Volta a Espanha em 1986 levou o dorsal número 1 e destacou a boa organização da prova. “Já participei no Gerês Granfondo, também organizado pela Bikeservice, e também aqui a organização foi perfeita”.

Com partida e chegada em Bragança, este ano o percurso incluiu o concelho de Vimioso e não faltou a passagem pelo parque Natural de Montesinho. Os participantes tinham três distâncias à escolha, o Granfondo de 137 km, o Mediofondo de 98 km e o Minifondo de 60 km.

O grande vencedor foi João Moreira, repetindo o feito de 2017, depois do terceiro lugar alcançado em 2018. O ciclista da Love Tiles venceu a prova ao sprint com o tempo de 03h45m37s. “Este ano houve uma particularidade, o pódio foi preenchido por mim e por mais dois colegas de equipa. Tentámos isolar-nos, fomos bem sucedidos, trabalhámos bem durante a corrida e no final decidimos fazer um sprint”, disse João Moreira.

Em femininos, Fátima Melo regressou às vitórias, depois da queda em Janeiro de 2018, que a impediu de competir durante um longo período de tempo. Para a ciclista da Love Tiles, natural de Barcelos, foi gratificante voltar a subir ao pódio. “Estive cá em 2017 e esta sensação de voltar às vitórias é muito boa. Estou muito feliz depois do que me aconteceu é enriquecedor”.

No Mediofondo destaque para a vitória do Velo Clube de Bragança em duplas com Fábio Oliveira e Ricardo Teixeira.

O Bragança Granfondo contou ainda com o Granfondo Kids, no sábado, em que participaram 134 crianças, dos 5 aos 12 anos.

Bragança Granfondo dinamiza economia local e está mais internacional

A prova fez lotar a hotelaria do concelho de Bragança. Hernâni Dias, presidente do município, diz mesmo que “a capacidade de alojamento do concelho de Bragança, provavelmente, já não é suficiente para acolher todos os participantes” e dar resposta a uma iniciativa que tem já um grande impacto na economia e no turismo do concelho.

“O Bragança Granfondo tem um impacto económico bastante relevante uma vez que todas as unidades hoteleiras lotaram. Houve pessoas que vieram na sexta-feira, passaram o fim-de-semana em Bragança, dinamizaram a economia”, frisou.

O Bragança Granfondo 2019 foi promovido pelo Município de Bragança, no âmbito do Orçamento Participativo 2018.

Reforçar a aposta na internacionalização do Bragança Granfondo é o objectivo da organização. Manuel Zeferino, da Bikeservice, aponta para Espanha, pois o número de espanhóis no evento cresce de ano para ano. “Termos em Bragança mais de 1600 participantes é um êxito enorme. Nós queremos continuar a crescer, queremos crescer através dos participantes espanhóis. Este ano tivemos mais 120 que o ano passado e é em Espanha que queremos apostar”.

No evento foi também angariada a quantia de 945 euros, através da caminhada solidária, que reverteu para a Delegação de Bragança da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Classificações

Granfondo (137 km)

Masculinos

1º João Moreira (Love Tiles)

2º Gonçalo Freitas (Love Tiles)

3º Rafael Ferreira (Love Tiles)

Femininos

1ª Fátima Melo (Love Tiles)

2ª Rosa Rorigues (CC Monção)

3ª Isabel López (Mondoñedo)

Mediofondo (98 km)

Masculinos

1º José Oliveira (Lipor Bike Team)

2º João Ferreira (Peruf Racing Team)

3º Carlos Aguiar (Love Tiles)

Femininos

1ª Anabela Foneca (Unique Bike Team)

2ª Ana Valido (Individual)

3ª Maria Silva (Brigada do pedal)

Minifondo (60 km)

Masculinos

1º Marco Correia (Bolflex BTTeam)

2º Miguel Ribeiro (BMC/Navais)

3º André Sousa (Love Tiles)

Femininos

1ª Marisa Ferreira (Efapel)

2ª Ana Moreira (Magriços de Ermesinde)

3ª Liliana Silva (Balantuna)