João Rocha resolve para o GDB com dedicatória especial

Foi já perto do apito final que, num momento de inspiração, João Rocha resolveu o encontro frente ao Monção.

Com 1-1 no marcador e 118 minutos de jogo, o médio, de 21 anos, rubricou o segundo golo do GDB, decisivo para o triunfo dos brigantinos, e com dedicatória em linguagem gestual. “O gesto significa ‘Gosto muito de ti’ e foi para a minha namorada. Foi um momento especial e de inspiração que quero repetir”, disse.

João Rocha confessa que não foi um jogo fácil, mas que o querer da equipa foi enorme para chegar à vitória. “Foi um jogo sofrido. As duas equipas quiseram vencer o jogo, mas nós quisemos mais e foi sofrer até ao fim”.

Na segunda eliminatória não interessa quem será o adversário. O médio, que chegou esta época ao GDB, quer é vencer. “Nós queremos é jogar, seja fácil ou difícil, temos que ter espírito vencedor”.

O sorteio da segunda eliminatória da Taça de Portugal está marcado para a próxima terça-feira, dia 13 de Setembro.