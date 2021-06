João Saraiva é candidato às eleições do C.A. Macedo de Cavaleiros

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros vai hoje a votos e conta apenas com uma lista candidata. João Saraiva, actual director desportivo, avança para as eleições sem oposição.

Quanto a Luís Simão, actual presidente, já tinha informado que não se recandidatava.

O Macedo vai regressar aos nacionais, nove anos depois da última participação na extinta 2ª Divisão B, na próxima época vai competir no Campeonato de Portugal.

As eleições estão marcadas para as 21h00, no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros.