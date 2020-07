João Sidónio é reforço do S.C. Mirandela

João Sidónio é a mais recente contratação do S.C. Mirandela. O defesa tem 21 anos e representou os sub-23 do Famalicão na temporada passada.

Com a camisola dos famalicenses, o jovem defesa realizou 12 jogos e apontou dois golos.

João Sidónio fez formação na Casa do Benfica da Póvoa de Lanhoso, SC Braga, Palmeiras e Gil Vicente. Estreou-se como sénior na AD Oliveirense, seguiu-se a AD São Martinho e os sub-23 do Famalicão.

Esta é a sexta contratação do Mirandela neste defeso, depois do guarda-redes Carlos Madureira (ex-Rio Tinto), os defesas Luís Carlos (ex-Freamunde) e Rui Sousa (ex-Pedroso), os médios Tiago Carneiro (ex- FC Foz) e Diogo Ramalho, e o avançado Diogo Motty (ex-Benfica Castelo Branco).

Também esta quarta-feira foi anunciada a renovação do médio Austin Coelho. Antes, o clube alvinegro já tinha garantido a continuidade do central Nuno Corunha, o jovem guarda-redes Gonçalo Castro, o médio Luís Amorim e o avançado Rui Ramos, com a penas 17 anos.

Foto de S.C. Mirandela