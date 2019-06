Joaquim Barros homenageado em torneio

As antigas glórias do futebol distrital reuniram-se, em Alfândega da Fé, para homenagear Joaquim Barros, que faleceu a 18 de Outubro de 2018, tinha 61 anos. Barros representou os quatro emblemas que estiveram em prova.

“O Quim será sempre um símbolo do clube. Foi jogador, treinador, director e funcionário, durante largos anos. Foi alguém que deu muito ao Alfandeguense e a todos os clubes por onde passou”, destacou Ricardo Castilho, presidente do Alfandeguense.

Joaquim Barros foi uma referência no futebol distrital e chegou cedo ao plantel sénior do GDB, tinha apenas 16 anos. Ao serviço do Macedo como jogador integrou o plantel que em 1984 defrontou o Benfica para a Taça de Portugal.

Barros foi ainda treinador do Alfandeguense entre 1995 e 2013 e no início dos anos 90 chegou mesmo a ser jogador/treinador.

O torneio foi organizado pela Casa do Benfica de Alfândega da Fé, Núcleo Sportinguista de Alfândega da Fé e Alfandeguense. Ricardo Castilho garantiu a continuidade da prova no próximo ano.