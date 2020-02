Joaquina Berça e Ilídio Moreiras vencem Taça de Inverno de Corrida de Montanha

Em femininos, Joaquina Berça foi a grande vencedora. A atleta do Grupo Desportivo de Bragança terminou a prova em 01h29m08s.

O pódio ficou completo com Antónia Santos (Alfandeguense) na segunda posição e Maria Ferreira (G.D. Bragança) no terceiro lugar.

Em masculinos, o vencedor do troféu foi Ilídio Moreiras do G.D. Bragança, com o tempo 56m53s. Tiago Afonso (GD Bragança) e Rui Moreira (GD Bragança) conseguiram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

No calendário da Associação de Atletismo de Bragança, em parceria com o Desporto Escolar, segue-se o Projecto Mega Distrital, em Macedo de Cavaleiros, no próximo sábado (dia 8).

Foto de Associação de Atletismo de Bragança