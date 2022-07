Jogador brigantino assina pelo Leixões

Pedro Freixedelo é o mais recente reforço dos sub-19 do Leixões para a nova temporada na 2ª Divisão do Campeonato Nacional de Juniores.

O defesa, natural de Bragança, terminou a ligação de dois anos ao Grupo Desportivo de Bragança, depois de ter representado a equipa sub-19 dos brigantinos, que na última temporada lutou até à última jornada pelo título distrital, acabando na segunda posição.

“É um orgulho enorme representar um clube com tanta tradição como o Leixões. Tenho expectativas de evoluir e de chegar a um patamar profissional”, afirmou ao Nordeste o jovem jogador.

Freixedelo tem 18 anos e acredita que no Leixões vai ter oportunidade de chegar a outros patamares do futebol. “Vou para um contexto mais competitivo, com mais visibilidade e isso permite-me poder dar o salto para o futebol profissional”.

O defesa vai conciliar o futebol com os estudos. Pedro Freixedelo vai iniciar o primeiro ano da licenciatura de Educação Física e Desporto no ISMAI.

O jogador iniciou a sua formação no SC Salgueiros e nas últimas duas temporadas representou o G.D. Bragança.

A pré-época dos sub-19 do Leixões começou esta segunda-feira.