Jogador do GDB testa positivo à Covid-19

Um jogador testou positivo e os restantes atletas deverão ficar em isolamento. Para já os responsáveis do clube aguardam por indicações das entidades de saúde.

O jogo com o Cerveira é relativo à jornada 5 da série A do Campeonato de Portugal, que tinha sido adiada devido ao limite de circulação entre concelhos.

Esta semana é já o terceiro caso de Covid-19 confirmado nas equipas do distrito de Bragança, depois do F.C. Vinhais e Carção do futebol distrital.