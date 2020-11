Jogador natural de Vinhais estreou-se na equipa principal do Leixões

Rodrigo Ferreira começa a mostrar-se no plantel principal do Leixões. O jogador natural de Vinhais foi opção, no sábado, frente ao Oriental Dragon FC. Um jogo relativo à terceira eliminatória da Taça de Portugal, que a equipa de Matosinhos venceu (3-4) nos penáltis.

João Eusébio, técnico do Leixões, lançou o médio ao minuto 60 numa altura em que o marcador assinalava 0-0.

Rodrigo Ferreira chegou ao Leixões na época passada para jogar nos juniores, mas rapidamente se impôs nos sub-23. Aos 19 anos é titular indiscutível na Liga Revelação e esta temporada foi titular seis vezes em sete jogos, falhando apenas a primeira jornada frente ao Casa Pia.

O médio iniciou-se no futebol na Associação Montes Vinhais, passando depois pelo Grupo Desportivo de Bragança, onde despertou a cobiça de vários emblemas nacionais. O Leixões acabou por levar a melhor na contratação do jogador, que assinou um contrato por duas épocas e meia, em Dezembro de 2019.

Foto de Leixões SC