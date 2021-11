Jogadora brigantina confiante no apuramento de Portugal para o Europeu

A Selecção Nacional Sub-17 feminina já trabalha na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo em vista a preparação na fase de apuramento para o Campeonato da Europa 2022.

O lote das 20 jogadoras convocadas por Marisa Gomes, selecionadora nacional, conta com Bruna Ramos, jogadora do Sporting CP com raízes na aldeia de Moredo, em Bragança.

A brigantina integrou todos os estágios da equipa das quinas de preparação para esta fase que se antevê difícil. Portugal vai defrontar a Finlândia, Alemanha e Bósnia Herzegovina, jogos que se realizam entre os dias 8 e 14 de Novembro.

“Estamos num grupo muito difícil onde está a selecção organizadora do torneio, a Bósnia, a Alemanha, que é uma das potências do futebol feminino, e a Finlândia. Nós também somos uma selecção forte e estamos preparadas. Esta semana vai ser importante para o nosso crescimento”, referiu a jogadora.

O ambiente que se vive na selecção é “muito bom”, como frisou a atleta. As jogadoras estão unidas e confiantes. “Apesar de terem saído muitas jogadoras após estágio, muitas por lesão, o núcleo é o mesmo e o objectivo também, que é estarmos sempre unidas”.

Os jogos de apuramento realizam-se no Algarve e Bruna Ramos conta com o apoio total dos portugueses, sobretudo dos brigantinos. “O apoio de toda a gente será importante”.

O primeiro jogo de Portugal está agendado para o dia 8 de Novembro, no Estádio Municipal de Albufeira, com a Finlândia.

Segue-se o encontro com a Alemanha, no dia 11, e com a Bósnia Herzegovina, no sai 14, no Estádio do Algarve.

Bruna Ramos é presença assídua nas selecções nacinais jovens. A jogadora representa o Sporting CP desde os 14 anos, antes jogou no Sacavenense, clube onde iniciou o percurso no futebol. A jogadora leonina tem ADN transmontano, o pai é natural de Moredo, no concelho de Bragança.