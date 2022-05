Jogadora do C.A. Bragança convocada para o 1º Centro de Treino Nacional de Hóquei em Patins

O projecto faz parte do Plano Anual das Selecções Nacionais e do Plano de Desenvolvimento do Hóquei Patins Feminino.

Ana Fernandes é presença assídua nos trabalhos das selecções distritais da Associação de Patinagem do Porto e o seu talento valeu-lhe a chamada à a equipa de Observação, Identificação e Selecção de Talentos (OIST) da Federação Portuguesa de Patinagem que participou no Torneio Inter-Regiões em Bragança, de 9 a 12 de Abril.

Entretanto, a FPP já anunciou que vai avançar com a organização do Campeonato nacional Feminino sub-15 e sub-19 no próximo mês de Julho, nos fins-de-semana de 8 a 10 (sub-15) e 16 a 19 (sub-19), em local a definir.

O objectivo é “fomentar, divulgar e promover o Hóquei em Patins Feminino”, como se lê no site da FPP.

A prova é aberta à participação de clubes sediados em território nacional e/ou a um grupo de atletas em representação de um clube da FPP.