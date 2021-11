Jogadores do Mirandela subiram ao relvado acompanhados com 11 cães

Os momentos que antecederam o jogo Mirandela – Vila Meã, realizado este domingo, a contar para a jornada 5 da série B do Campeonato de Portugal, serviram para promover a iniciativa “Jogar para adoptar”.

Os 11 jogadores titulares dos alvinegros subiram ao relvado do São Sebastião acompanhados de 11 cães, para promover a adopção de animais.

A iniciativa, inédita a nível nacional, foi promovida pela ADAN - Associação de Defesa Animal do Nordeste. “O objectivo é as pessoas para que não abandonem os animais e apelar à adopção de animais abandonados, em vez de os comprar”, referiu Margarida Duque, da ADAN.

No S.C. Mirandela todos acolheram de imediato a ideia. “Quando nos foi feito o convite aceitámos de imediato. Os jogadores também desde logo se mostram disponíveis para colaborar”, disse Carlos Correia, presidente do S.C. Mirandela.

A iniciativa tinha como lema “Vá ao futebol e adopte um amigo de quatro patas” e serviu também para encerrar as actividades de comemoração do mês do animal, que se realizaram durante o mês de Outubro.

Foto de Rafael Neto