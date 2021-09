Jogadores mirandelenses na final mundial do Red Bull Neymar Jr´s Five

A final mundial do Red Bull Neymar Jr´s Five vai contar com dois mirandelenses, Beto Cardoso e Jaime Santos.

Os dois jogadores fazem parte da equipa o “Mengão” que, no passado sábado, venceu, em Lisboa, a final nacional da competição.

A equipa de Beto Cardoso e Jaime Santos levou de vencida o Cantera FC por 2-1 e apurou-se para a final mundial, depois de ultrapassadas várias etapas nacionais. “Foi um jogo muito bem disputado. Foi mesmo até ao último segundo. Nos últimos 30 segundos sofremos o golo do empate e como o jogo não pode ficar empatado a final foi jogada 1x1. Fomos felizes. Foi uma final emocionante”, contou Beto Cardoso.

A decisão final do torneio está marcada para o próximo dia 18 de Dezembro, no Qatar, e o vencedor vai defrontar a equipa que junta Neymar, jogador do PSG, e quatro amigos. Beto Cardoso está confiante na vitória. “É um motivo extra e vamos lá para dar o nosso melhor e conquistara o título mundial”.

O Red Bull Neymar Jr´s Five vai na quarta edição, é um torneio de futebol de rua e conta com equipas mistas de cinco elementos, com jogadores dos 16 aos 35 anos. O jogo é disoputado sem guarda-redes, as partidas têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa que acabar com o maior número de jogadores em campo. Isto porque por cada golo marcado é retirado um elemento à equipa que sofre, o que pode ditar o final da partida bem antes dos dez minutos.



Foto de Hugo Silva