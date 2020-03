Jogo de aflitos termina empatado

Um resultado que sabe a pouco às duas equipas pois procuram largar a zona de despromoção.

O equilíbrio foi a nota dominante do dérbi transmontano com escassas ocasiões de golo na primeira metade. A equipa da casa não entrou bem e acusou mesmo alguma intranquilidade. Já na segunda metade viu-se um Bragança mais confiante e a impor o seu futebol.

Evaristus testou o guardião Hugo Silva, obrigando-o a fazer uma defesa apertada, e do lado do Pedras foi Marcelo que tentou inaugurar o marcador. O golo chegou aos 75 minutos. Pedro Silva derrubou Yoshi na área e na marcação do castigo máximo o médio japonês colocou os brigantinos em vantagem.

A festa dos locais durou apenas 5 minutos pois Jussane fez o empate de cabeça, após a marcação de um pontapé de canto, e fixou o resultado em 1-1.

“É um resultado injusto” afirmou o treinador do Bragança, André David, “por tudo o que o GDB fez em todo o jogo”.

O técnico admite que a primeira metade não correu bem à sua equipa e que “entrou intranquila”. Já na segunda metade a história do jogo foi diferente. “Ter que jogar bem e bonito nesta fase não interessa a ninguém. O resultado foi mau para o Pedras e horrível para nós”, acrescentou.

Quanto ao técnico do Pedras Salgadas mostrou-se mais conformado com o empate. “Tínhamos como objectivo vencer, mas levámos um ponto que nos pode ajudar nas contas finais”, disse Ricardo Teixeira.

As duas equipas estão na zona dos aflitos, sendo que a formação termal é 14ª com 23 pontos e o Bragança é 16º com 17 pontos.