Jogo de estreantes termina com empate

Empate a uma bola foi o resultado do confronto entre ACRD Ala e Grupo Desportivo Mirandês. As duas equipas defrontaram-se na sexta-feira, no pontapé de saída do Campeonato Distrital de Futsal de seniores masculinos.

Quem assistiu ao jogo não deu o seu tempo por perdido, pois as duas formações, que participam pela primeira vez na competição, deram um bom espectáculo de futsal e deixaram bons indicadores para as próximas jornadas.

Foi um jogo de oportunidades, para as duas equipas, mas só por duas vezes houve festejos no Municipal de Macedo de Cavaleiros. Aos 18 minutos, Pedro Borges, de livre directo, abriu o activo e colocou a ACRD Ala em vantagem e um minuto depois Tiago Almeida igualou, fez o 1-1, resultado final do encontro.

A ACRD Ala conta com um plantel bastante jovem salpicado com a experiência de Leonardo Mesquita, antigo jogador do Grupo Desportivo Macedense, Telmo Valadar, que no final da época passada disse adeus ao futebol, e Luís Sá na baliza.

O Mirandês é, precisamente, na baliza que tem a sua maior contratação, Pina, ex-guardião do C.A. Mogadouro e uma das referências do futsal distrital. Destaque ainda para Couto, que nas duas últimas temporadas representou o Vimioso.

O resultado não sofreu qualquer contestação por parte dos treinadores das duas equipas. “Foi um bom jogo de futsal. O resultado foi 1-1 por demérito nosso, pois não conseguimos fazer mais golos. Foram bolas no poste e algumas na cara do guarda-redes e aqui mérito do Pina, que é um bom guarda-redes”, disse Bruno Costa, técnico da ACRD Ala.

Vítor Hugo, treinador do G.D. Mirandês diz mesmo que “o resultado é justo pelo que fizeram as duas equipas” e que quem esteve nas bancadas “assistiu a um bom jogo de futsal”.

Ainda no pontapé de saída do campeonato distrital de futsal, o Clube Académico de Mogadouro venceu, fora de portas, o SC Moncorvo por 3-5. Samuel Silva (11’, 32’), Ricardo Dias (21’), Igor Cordeiro (25’) e Luís Alves (37’, AG) apontaram os golos do C.A. Mogadouro. Para o SC Moncorvo marcaram Fábio Fileno (4’) e Luís Fernandes (8’, 17’).

As restantes partidas foram adiadas. O Futsal Mirandela - Vimioso joga-se no dia 20 de Outubro, o Alfandeguense - CSP Vila Flor está marcado para o dia 5 de Novembro e a partida Escola Arnaldo Pereira - CASC Freixo está agendada para o dia 30 de Novembro. Na primeira jornada folgou o GD Torre Dona Chama.