Jogos do campeonato distrital e taça da A.F. Bragança já estão definidos

Já está definido o calendário de jogos do Campeonato Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Bragança. O sorteio realizou-se esta noite.

Na primeira jornada, marcada para o dia 18 de Outubro, o G.D. Sendim recebe o F.C. Vinhais, o C.A. Macedo de Cavaleiros joga em casa com o Argozelo, o Carção defronta os Estudantes Africanos e o Rebordelo joga com o G.D. Mirandês. No pontapé de saída do campeonato folga o Vila Flor SC.

A nova temporada traz mudanças. Os clubes do distrital têm que obrigatoriamente colocar oito jogadores formados localmente na ficha de jogo, em vez dos seis da época passada. Quanto às substituições passam de três para cinco, tal como já acontece noutras competições.

Outra novidade e o facto de a Taça Distrital da A.F. Bragança ser jogada apenas a uma volta, face ao momento actual de pandemia.

A primeira eliminatória está marcada para o dia 1 de Novembro e coloca frente a frente o C.A. Macedo de Cavaleiros e o Vila Flor SC. Quanto às restantes sete equipas ficam isentas e passam directamente aos quartos-de-final.

No sorteio ficaram também definidos os encontros dos quartos e das meias-finais, que se jogam a 10 de Janeiro de 2021. Em agenda o jogo Estudantes Africanos – Carção (jogo 1), GD Mirandês – GD Sendim (jogo 2), Rebordelo – F.C. Vinhais (jogo 3) e o vencedor do encontro entre Macedo e Vila Flor SC joga com o Argozelo (jogo 4).

A final da Taça joga-se no dia 21 de Março de 2021 em local a definir.

Já no que diz respeito à Taça Transmontana de Futebol as associações de futebol de Bragança e Vila Real estão a equacionar terminar a edição da época passada e regressar ao modelo antigo na nova temporada, ou seja, confronto entre campeões das duas associações num só jogo, devido à pandemia da Covid-19.

Campeonato Distrital de Futebol da A.F. Bragança 2020/2021 (Primeiras três jornadas)

Jornada 1 (18/10/20)

GD Sendim - FC Vinhais

Macedo - Argozelo

Carção - Estudantes Africanos

Rebordelo - Mirandês

Folga o Vila Flor SC

Jornada 2 (25/10/20)

Argozelo – GD Sendim

Estudantes Africanos – Macedo

GD Mirandês – Carção

Vila Flor SC Rebordelo

Folga GD Sendim

Jornada 3 (08/11/20)

F.C. Vinhais – Argozelo

GD Sendim – Estudantes Africanos

Macedo – GD Mirandês

Carção – Vila Flor SC

Folga Rebordelo