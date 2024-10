Jorge Mariz vence a Maratona de BTT de Vila Flor

O brigantino Jorge Mariz foi o vencedor da quarta edição da Maratona de BTT de Vila Flor, a terceira e penúltima prova do Campeonato Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança, que se realizou, no domingo, em Vila Flor.

O ciclista da Penacova CEG Reconco foi o mais rápido a cruzar a meta do percurso vila-florense, com cerca de 57 quilómetros, com o tempo de 02 horas, 15 minutos e 01 segundo.

Na segunda posição, a 04 minutos e 04 segundos de Jorge Mariz, ficou Paulo Santos. O ciclista, da Sodishabikes, levou a melhor no sprint final sobre Flávio Cipriano, do Velo Clube de Bragança, que ficou apenas um segundo da prata. O brigantino concluiu o percurso em 02 horas, 19 minutos e 06 segundos e ficou com o bronze.

“Foi mais um ano a disputar a prova de BTT de Vila Flor e a ganhar na geral, o que é óptimo. O percurso era acessível, tinha alguma dureza no início e na parte final. Desde cedo, tentei isolar-me na frente da corrida e consegui. Mantive a vantagem durante algum tempo, mas entretanto fui alcançado pelo Paulo Santos e pelo Flávio Cipriano. Vi que eles estavam com bom nível, fui mantendo-me com os dois durante mais uns quilómetros e na parte final, nos últimos 15, consegui destacar-me. Terminei ainda com uma vantagem de 4 minutos e 4 segundos. Objectivo cumprido, sem dúvida, e agora quero manter-me em forma para liderar mais um ano e conseguir a camisola de campeão regional”, vincou Jorge Mariz.

Nas restantes variantes da prova vila-florense, Daniel Varanda venceu na Maratona 60 km – Promoção.

Na Meia-maratona, com a extensão de 39 quilómetros, Miguel França foi o vencedor.

O paraciclista vencedor foi Ricardo Mendes, do Clube de Ciclismo de Vila Flor.

Hugo Braz triunfou na Mini-Maratona e José Gomes ganhou a maratona de bicicletas eléctricas.

Paulo Frederico, presidente do Clube de Ciclismo de Vila Flor, esteve na organização do evento e faz um balanço positivo. “A prova foi preparada com dois meses de antecedência, correu bem e o objectivo passa por tentar fazer melhor de ano para ano. É um evento que dá a conhecer o concelho de Vila Flor, estiveram presentes atletas de vários pontos do país e nota-se que os ciclistas gostam muito desta zona”, vincou.

Resta apenas uma prova no Campeonato Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança, o BTT Azibo. A prova de Macedo de Cavaleiros acontece no dia 10 de Novembro, às 09h30.