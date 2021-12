Jorge Pires e Anabela Possaco no pódio em Zamora

Jorge Pires, atleta do Ginásio Clube de Bragança, alcançou o terceiro lugar em M50 no Zangarum Cross Trail Cuidad de Zamora, realizado no domingo.

O brigantino terminou a prova com o tempo de 00:54:49 e foi 14º classificado da geral. No mesmo escalão, César Pires foi quinto e 22º da geral.

Em seniores, Raul Bartolomeu conclui a prova em 00:58:07. O atleta do GCB foi 13º do escalão e 29º da geral.

Em femininos o destaque vai para Anabela Possaco ao terminar o trail na terceira posição M50, em 01:22:09.

E pela primeira vez a edição deste ano do Zangarum Cross Trail Cuidad de Zamora tinha competição por casais, nesta categoria Hugo Cameirão e Olga Rio conseguiram o quarto lugar, com o tempo de 01:04:03.

O Ginásio Clube de Bragança participou com dez atletas.