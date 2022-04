Jorge Pires e Nuno Quitério destacam-se na Maratona da Europa – Aveiro 2022

uA Maratona da Europa – Aveiro 2022 regressou, após a última edição realizada em 22019.

A prova, apelidada de “maratona das mil emoções”, tem como madrinha a antiga atleta Aurora Cunha, tri-campeã mundial de estrada.

Em prova estiveram mais de 4400 atletas entre eles os 21 participantes em representação do Ginásio Clube de Bragança.

Nuno Quitério foi o brigantino que conseguiu melhor classificação. O atleta participou na distância de 10 quilómetros, minimaratona, foi terceiro da geral e primeiro classificado em M35, com o tempo de 00:32:16.

Quanto a Jorge Pires obteve o segundo melhor tempo da comitiva brigantina. O atleta foi 13º da geral e primeiro classificado na categoria de M50, gastou 00:35:15.

Na prova dos 21 quilómetros participaram seis atletas do GCB com Raul Bartolomeu a somar o melhor tempo da equipa, 01:27:24. Foi 60º na classificação geral.

Na prova rainha da Maratona da Europa – Aveiro 2022, de 42 quilómetros, participaram quatro atletas do GCB.

A Maratona da Europa — Aveiro 2022 foi co-organizada pela Global Sport e Câmara Municipal de Aveiro.

Também no domingo, Judite Campos representou o Ginásio Clube de Bragança na Meia Maratona de Enschede na Holanda. A atleta percorreu os 21 quilómetros de prova em 01:30:00 e subiu ao terceiro lugar no pódio no escalão de 45F.

Foto de Ginásio Clube de Bragança