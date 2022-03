Jorge Pires e Teresa Carvalho em bom plano nas provas espanholas

Jorge Pires participou, no domingo, na X Média Maratón Ciudad de Salamanca, em Espanha, onde conseguiu o 94º lugar da classificação geral e foi sexto no escalão de M50. Nesta prova, o Ginásio Clube de Bragança fez-se representar por mais seis atletas.

Em Madrid, a atleta Teresa Carvalho competiu na “Carrera do Bombero” e concluiu a prova, de 10 quilómetros, com o tempo de 00:47:20, no terceiro lugar em Veteranas B.

Um dia antes, no sábado, cinco atletas do Ginásio Clube de Bragança participaram no Montalegre Urban Fit, uma prova que combina corrida com obstáculos urbanos.