Jornada dupla com vitórias

A formação feminina do CTM Mirandela teve jornada dupla nos Açores. Na sexta-feira, a equipa da cidade do Tua começou por vencer o GD Toledos por 0-4, num jogo a contar para a jornada 12 do Campeonato Nacional da 1ª Divisão.

Anastasiia Golubeva e Liu Yangzi começaram por vencer o jogo de pares pelos parciais de 6/11, 2/11 e 2/11.

A nível individual prestação perfeita das duas atletas e também de Gabriela Feher, que resultou num triunfo categórico do CTM.

As transmontanas repetira o resultado no dia seguinte, na 13ª jornada, levando de vencida o CP Madalena. Neste encontro, Anastasiia Golubeva fez dupla vom Gabriela Feher no jogo de pares e conseguiram os parciais de 4/11, 3/11, 4/11 frente à dupla Carolina Lacerda/Maria Luís.

O CTM Mirandela segue isolado na liderança do Campeonato Nacional da Primeira Divisão feminina com 29 pontos.

No sábado, as mirandelenses jogam em casa com a formação da Ala Nun´Álvares e no domingo recebem a AE Mundão.