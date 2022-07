Jornalistas e bloggers partem à descoberta de Bragança para dar a conhecer os fascínios da capital de distrito

Sabia que em Bragança há uma associação equestre onde é possível experimentar andar a cavalo ou até mesmo fazer terapia com estes animais? Estudos sobre os benefícios não faltam e, pelos vistos, quem experimenta recomenda. A Associação Equestre de Bragança, existe desde 2001. Há cerca de um ano sediada perto de Donai, à saída da cidade, acolhe 30 alunos, sobretudo crianças, sem contar aqueles que fazem terapia, que só de uma instituição são 60. Pela associação passam cerca de 200 pessoas por ano. Quem pretender conhecê-la ou experimentar as aulas basta entrar em contacto pelo Facebook (Associação Equestre de Bragança). Segundo Tânia Vidinhas, presidente da direcção, terapeuta e professora, os serviços oferecidos são os baptismos no picadeiro ou saídas no exterior, caso tenha experiência comprovada. E quanto ao descanso... em pleno Verão, estação que tanta gente aproveita para relaxar, sabia que o concelho acolhe um dos ditos melhores parques privados de todo o país? Certificado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o Cepo Verde, em Gondesende, é um empreendimento de Turismo de Natureza com o selo internacional de qualidade ambiental da “GreenKey”. Criado em 1993, o parque de campismo tem associada uma piscina, uma cabana, sob a forma de alojamento económico, bungalows e um restaurante. “Além disso, também somos uma empresa de animação turística, dedicada a actividades de turismo de natureza, com orientação de percusos pedestres, por exemplo”, explicou um dos proprietários, Telmo Cadavez. O Cepo Verde, que trabalha essencialmente com estrangeiros, tem capacidade para 150 campistas. Pode acolher 180, se contarmos com os alojamentos. “É um parque pequenino”, destacou. Terapia, descanso... então e a cultura? Sabia que é possível criar e pintar a sua própria máscara? Em terra de caretos e festas de Inverno, na Plataforma de Arte e Criação, no centro da cidade, o artista Miguel Moreira e Silva explica tudo que é esta arte tão identitária da região e tintas ali não faltam... é só pôr mãos à obra. “Temos sempre a porta aberta. Podem vir com ou sem marcação. Se eu tiver disponibilidade estou aqui para receber toda a gente”, esclareceu o artista, natural de Bragança, que começou por volta de 1991 a fazer as primeiras exposições com o que vai criando. Conhecer estas e outras coisas, no fundo, Bragança, num fim-de-semana, não de fio a pavio, porque, convenhamos, é impossível, dada a riqueza histórica, patrimonial, gastronómica e paisagística, foi a proposta lançada a um grupo de jornalistas e bloggers, portugueses, locais e de outros pontos, bem como espanhóis. A iniciativa partiu da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança (ACISB) com o simples desígnio de levar o nome do concelho mais longe, dar a conhecer o que o identifica e o que tem para oferecer. Descoberto o território é hora de falar dele e, claro, assim promovê-lo e chamar gente, dividindo fascínios, mostrando o que o torna único e, claro, dinamizando-o com a chegada dos bem-vindos visitantes. Os participantes que vieram, pela primeira vez, não podiam ter ido mais satisfeitos. Beatriz Sotelo, espanhola, do blog Petiscos Galegos, revelou-se bastante agradada. “Gostei muito da experiência. Não conhecia Bragança e a Press Trip permitiu que conhece-se um pouco. Isto não é a típica viagem de turismo em que só se vê a piscina, o hotel e só há diversão”, destacou, salientado que daqui levou mais, sobretudo a arte e o passeio pela natureza. Já os que cá vivem não ficaram em nada entediados ou desiludidos porque, voltando ao fascínio, quem não gosta de redescobrir encantos ou conhecer uns quantos que nem sonhava que existiriam? Este foi o verdadeiro caso de Guilherme Moutinho. O jornalista do Mensageiro de Bragança, mais do que habituado ao que tem à porta, é óbvio que, como todos nós, não conhece absolutamente tudo. Portanto, muitas coisas foram, este fim-de-semana, uma descoberta. “Foi um viver de novas experiências. Há coisas que já conhecia mas outras foram uma surpresa, lá está, por não conhecer”, assinalou. Esta foi o segundo Press Trip, no âmbito do projecto Bragança Mais, em que participaram 14 pessoas, entre portugueses e espanhóis. “Queremos dar a conhecer Bragança, ajudando-a dinamizar. Tentamos mostrar o que tem de bom e de atractivo, no âmbito do comércio, restauração, gastronomia, natureza, património, enfim, o que possa trazer gente”, explicou Anabela Anjos, da ACISB. Numa cidade carregada de identidade patrimonial, a visita à Catedral, ao Castelo, ao Pelourinho, à Praça da Sé, à Domus Muncipalis e a muitos outros pontos de interesse não ficou esquecida. O projeto MaisBragança (2ª edição) é um cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).