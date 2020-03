José Neves será o próximo presidente da A.F. Porto

José Manuel Neves é natural de São Pedro de Vale do Conde, no concelho de Mirandela, e lidera a única lista candidata às eleições da Associação de Futebol do Porto.

O administrador do Santander Asset Management tem 65 anos e desde 1987 que faz parte da associação portuense.

José Neves pretende dar continuidade ao trabalho da direcção actual, da qual também faz parte, e quer manter “uma relação de proximidade com os filiados, a Federação Portuguesa de Futebol e associações distritais e regionais”. “Sou apenas candidato integrando nesta altura a direcção da A.F. Porto. Quero dar continuidade ao trabalho que temos desenvolvido na associação que é brilhantemente liderada pelo doutor Lourenço Pinto”, afirmou.

O mirandelense será o sucessor de Lourenço Pinto e avançou para as eleições pelo facto de quer continuar a servir o futebol. “Tem a ver com aquilo que é o ADN de querer servir as pessoas e as instituições. Eu tenho uma vocação interior muito para isso. A decisão de me candidatar faz parte do meu ADN”.

Uma das bandeiras da candidatura de José Neves é a construção de uma academia de forma a concentrar num só local toda a actividade das selecções distritais e dos árbitros. “É um projecto que a A.F. Porto já tem em mente há algum tempo. Recentemente a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que todas as associações deviam ter a sua academia. Nós já há algum tempo que andávamos a falar com os municípios no sentido de conseguirmos um espaço para que os nossos árbitros, os nossos atletas que integram as nossas selecções possam concentra-se num só local e desenvolver aí o seu trabalho”.

A Associação de Futebol do Porto é a maior do país contando com cerca de 400 filiados, mais de 35 mil atletas, 5 mil treinadores, 14 mil dirigentes, 400 árbitros e mais de mil jogos por semana.

José Neves é actualmente vice-presidente da A.F. Porto e o único candidato às eleições marcadas para o dia 2 de Abril, sendo que o acto eleitoral deverá ser adiado devido à pandemia da Covid-19.

O dirigente natural de São Pedro de Vale do Conde, concelho de Mirandela, já integrou o Conselho Jurisdicional e foi presidente do Conselho Fiscal da associação portuense.