Kenedy saltou do banco para resolver

O S.C. Mirandela ainda sofreu em Vimioso, mas garantiu, no domingo, a passagem à segunda eliminatória da Taça de Portugal com um triunfo por 1-2.

O Vimioso adiantou-se no marcador aos 15 minutos através de um penálti convertido por Miguel Diz, a castigar a falta do guarda-redes Fábio Mesquita sobre Diogo Souza.

Os alvinegros sentiram bastantes dificuldades a jogar em piso sintético e os homens da linha de ataque, Maranata, Motty e Patrick não tinham a pontaria afinada.

Na segunda metade os locais estiveram perto do segundo, Bernardo Soares cabeceou com perigo.

Os alvinegros igualaram já perto dos 90’ por intermédio de Sidónio, levando o jogo para prolongamento.

Kenedy, que começou a partida no banco, voltou a vestir a pele de herói e resolveu para o Mirandela aos 93’. O ponta de lança fixou o resultado e 1-2 e colocou a equipa da cidade do Tua na segunda ronda da Taça de Portugal.

Rui Eduardo Borges não gostou da exibição da sua equipa na primeira metade. Mas, o intervalo foi bom conselheiro e o técnico mirandelense diz mesmo que “foi necessário vestir o fato-macaco”. “Na primeira parte não estivemos ao nosso nível. Demos uma parte de avanço. O Vimioso começou por abordar melhor o jogo e criou-nos dificuldades. Ao intervalo corrigimos e a segunda parte foi praticamente nossa”, referiu.

E Eurico Martins, técnico do Vimioso, lamentou o resultado, destacando a exibição dos seus jogadores. “Nós sabíamos que ia ser um jogo complicado e que do outro lado estava uma boa equipa, que teve a sorte do jogo. Não posso apontar nada aos meus jogadores. O Mirandela fez dois golos sem saber ler nem escrever, na confusão. O primeiro numa bola parada e o segundo resulta de um ressalto que nem o próprio jogador sabe como marcou. Mas, é futebol e temos que dar os parabéns ao Mirandela”.

O Vimioso vira agora as atenções para o Campeonato de Portugal. Esta semana a equipa de Eurico Martins prepara a recepção ao Pedras Salgadas. Quanto ao Mirandela desloca-se ao terreno do Montalegre.