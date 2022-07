Kickboxing voltou a lotar o Parque do Império em Mirandela no regresso de Alonso aos ringues

O Parque do Império, em Mirandela, voltou a receber, este sábado, grandes combates de kickboxing. Com lotação esgotada, os mirandelenses aplaudiram o regresso de José Pedro Alonso aos ringues e das noites de grandes combates, após a paragem devido à pandemia.

O atleta do Ginásio Clube Mirandelense (GCM) voltou a competir, depois da paragem de quatro anos para se dedicar aos estudos. “Voltar ao ringue depois de quatro anos sem treinar é muito complicado. É como se tivesse dado dez passos atrás. Mas não me arrependo de nada, na altura optei pela via académica e hoje faria o mesmo”, disse o mirandelense.

Alonso, uma das referências do GCM, disputou o Título Ibérico de Low-Kick, classe A 66,8 kg, com o espanhol Manu. O atleta transmontano acabou por perder o combate e admitiu que a falta de ritmo foi visível. “Tive grandes dificuldades para entrar no ritmo. Senti que o meu adversário esteve sempre com um ritmo superior, o que não me surpreenda devido à minha longa paragem. Ainda pensei que podia conseguir contrariar essa diferença de ritmo, o que não aconteceu e o meu adversário foi claramente superior e o justo vencedor”.

José Pedro Alonso iniciou a preparação para o combate há cerca de dois meses. O atleta sabia que o regresso não ia ser fácil, mas a vontade de voltar aos ringues falou mais alto. “Eu voltei a treinar há cerca de dois meses porque tinha terminado os dois estágios dos dois mestrados, que espero terminar ainda este ano (falta defender os relatórios de estagio), e nada indicava que iria fazer dois combates neste curto espaço de tempo. Mas, a saudade era tanta que decidi, mesmo uma categoria acima da minha (lutava em menos de 63,5kg antes de ir para a faculdade), voltar à competição”.

Alonso quer continuar a competir, mas tudo depende de questões profissionais. “Como o Kickboxing é uma paixão pode ser que com muito esforço consiga conciliar tudo o que pretendo, mas não vai ser nada fácil”.

Alonso anunciou uma pausa no kickboxing em 2017, após a conquista do título nacional de Low-Kick, Classe B em 63,5 kg, e regressou este sábado aos ringues, na sua terra natal, para discutir o Título Ibérico de Low-Kick, classe A 66,8 kg, com o espanhol Manu.

O combate de Alonso fez parte da Grande Noite de Combates Internacionais, organizada pelo Ginásio Clube Mirandelense.

Foto de Município de Mirandela