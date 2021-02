Kika resolve dérbi e quebra jejum do Bragança

Foi uma vitória importantíssima para o Grupo Desportivo de Bragança que luta para largar a zona de despromoção e garantir a permanência no Campeonato de Portugal.

Há 12 jornadas sem vencer, os brigantinos mostraram determinação e vontade de amealhar os três pontos num jogo com escassas oportunidades de golo.

Os locais, que vinham de um empate sem golos no terreno do Cerveira, estiveram longe das boas exibições já apresentadas esta temporada e nunca conseguiram levar perigo à baliza de Pedro Fernandes. O guarda-redes, de 36 anos, regressou à competição depois de ter recuperado de uma fractura na mão e voltou a uma casa que foi sua nas últimas oito temporadas agora na condição de adversário.

O nulo do marcador prevaleceu até ao intervalo e só a segunda metade trouxe a emoção dos golos. Ao minuto 65, Kika apareceu na área a cabecear para o fundo da baliza de Fábio Mesquita, depois de um grande cruzamento da direita de David Carvalho, e garantiu o triunfo da equipa treinada por Rafael Nascimento.

Esta foi a segunda vitória do GDB para o campeonato. Quanto ao Mirandela averbou a terceira derrota, a segunda no São Sebastião.

Triunfo moralizador

Rafael Nascimento, técnico dos brigantinos, mostrou-se satisfeito com o resultado e já olha para a próxima jornada. “Infelizmente temos sofrido no final do jogo o que nos tem custado resultados. Hoje, finalmente, conseguimos vencer. A única equipa que quis jogar foi o GDB. O Mirandela, tal como nós, também quis muito vencer, agora foi de uma forma diferente que é tão válida como a nossa. E a ideia do treinador do Mirandela é tão válida que está numa posição melhor que a nossa. Sobre este resultado de nada vale se não vencermos o próximo jogo”.

Do lado do Mirandela, Rui Eduardo Borges lamentou a derrota e os erros cometidos pela sua equipa. “Não estivemos bem em quase todos os aspectos de jogo. O adversário não precisou de ser melhor para nos ganhar. Não me recordo de uma defesa do Fábio. O resultado deixa-nos tristes, mas temos de perceber onde erramos e levantar a cabeça. Foi o nosso pior jogo em casa e temos de pedir desculpas aos nossos adeptos”, disse o técnico.

Rui Eduardo Borges criticou técnico adversário

O treinador mirandelense criticou ainda os brigantinos e contrariou a ideia do técnico adversário de que o GDB foi a equipa que mais jogou. “O GDB foi a única equipa que quis jogar? Às vezes as pessoas têm pouco humildade. É normal andam no futebol há pouco tempo, caem de paraquedas e tem sorte. Na última meia hora vimos duas linhas de cinco jogadores encostados à área do Bragança, o guarda-redes, o Pedro, nem vou descrever as cenas que fez, esteve sempre lesionado”.

Para o GDB foi um triunfo importante na luta pela manutenção e depois de 12 jornadas sem vencer. Ainda assim, os canarinhos continuam em zona de despromoção, no 11º lugar, agora com 11 pontos.

Quanto ao Mirandela perdeu a oportunidade de subir para a terceira posição numa jornada em que o Montalegre (3º) perdeu por 1-0 no terreno do Montalegre. Os alvinegros ocupam o quarto lugar com 24 pontos.