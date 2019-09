King of Portugal cancelado

A decisão da autarquia foi tomada depois de os Ministérios da Administração Interna e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural mandar cancela todas as actividades a desenvolver em espaço rural e florestal.

“Apesar de todos os esforços desenvolvidos pelas entidades organizadoras no sentido de prosseguir com o evento, estes foram infrutíferos. Lamentamos imenso, sabemos o que impacto que esta decisão terá certamente em todos os envolvidos. No entanto, convidamos todos a visitarem o estádio de Vimioso e ver as excelentes máquinas que aderiram ao King of Portugal”, lê-se no comunicado emitido pela organização da prova no facebook.