King of Portugal regressa a Vimioso em Outubro

A última vez que Vimioso recebeu o King of Portugal foi em 2018. No ano seguinte o risco extremo de incêndio levou ao cancelamento da prova e em 2020 foi a pandemia da Covid-19 a impedir a realização do evento.

Depois de um interregno de dois anos, o KOP regressa no próximo mês de Outubro, entre os dias 15 e 17.

A organização conta com cerca de 40 equipas, de várias nacionalidades, e há o receio de o número ser menor face aos dois anos de ausência da competição. “Nestes últimos dois anos houve muitas equipas que pensaram que o King não se voltaria a realizar. Agora tudo depende do trabalho de promoção da iniciativa e do contacto directo com as equipas para as trazer de novo para o King”, disse José Rui Santos do Clube Nortex4.

Entretanto, já há algumas confirmações de pilotos de “Malta, Israel, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e Portugal”.

A edição deste ano traz mudanças no que diz respeito à gestão dos tempos de prova. “Em vez de as equipas correrem seis horas seguidas se calhar vamos dividir em etapas. Em vez de fazerem duas fazem três etapas. Como temos o traçado de 2019 preparado, já que não chegou a ser usado, eu achou eu vai ser a grande alteração a gestão do tempo em prova das equipas”, adiantou José Rui Santos.

Quanto às categorias não há alterações. Os pilotos podem participar em Stock, Modified, Legend e Unlimited.

Resta saber se haverá ou não limitação de público nas zonas de espectáculo. A organização acredita que só mais perto da realização da prova é que vai ficar definido. “A nossa médica está a ajudar-nos nessa questão. Ainda não sabemos se vamos ter limitação ou não e que zonas podemos usar. Mas, nós acreditamos que, face à forma como tem evoluído a pandemia em Portugal, é possível termos público como nos anos anteriores”.

Este ano, o King of Portugal não pontua para Campeonato Europeu de Ultra 4 e será, por isso, uma prova livre.

O KOP é organizado pelo Clube Nortex4 e conta com o apoio do Município de Vimioso.