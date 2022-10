King of Portugal traz a Vimioso mais de 100 pilotos e volta a integrar o calendário do Campeonato da Europa de Ultra 4

Vimioso volta a ser o palco de pura adrenalina e de trial extremo. A partir desta quarta-feira e até sábado, dia 8, a vila transmontana recebe aquela que é considerada a mais dura corrida off-road do mundo, o King of Portugal (KOP).

Trata-se da terceira e última etapa do Troféu Nortex4 e volta a fazer parte do Calendário do Campeonato da Europa de Ultra4, o que traz mais equipas estrangeiras a Trás-os-Montes. “Temos 102 equipas de 14 nacionalidades. É um número grande de mais para o meu gosto. O objectivo era os 50 carros, mas tivemos que aceitar mais porque fazem parte do Campeonato de Ultra 4. Temos muitas equipas portuguesas e espanholas”, referiu José Rui Santos, do Clube NorteX4.

Os mais de 100 pilotos vão competir nas classes de Unlimited, Modified, Legend e Stock/UTV´S.

No King of Portugal, os pilotos são desafiados a percorrer um circuito, com destaque para a pedreira e o circuito “ovos de dinossauro”, num determinado número de vezes, no menos tempo possível. “O percurso tem, este ano, algumas modificações de obstáculos para tornar a prova mais atractiva”, acrescentou.

A prova é um verdadeiro teste às máquinas e aos pilotos, que têm de mostrar destreza, rapidez e inteligência para ultrapassar os vários obstáculos ao longo do percurso.

José Rui Santos não tem dúvidas que “vai ser um grande espectáculo e fora de série”. “A nível de percurso arrisco dizer que é o mais espectacular de sempre. A nível de equipas será uma surpresa porque há equipas novas e equipas que vão estrear carros”.

Vimioso acolhe o King of Portugal desde 2013. A competição é uma réplica da prova mãe, o King of the Hammers, que se realiza no deserto do Mojave, na Califórnia. A organização está a cargo do Clube NorteX4 com o apoio do Município de Vimioso.

A prova arranca esta quarta-feira com as verificações documentais e técnicas. O prólogo está marcado para quinta-feira, a etapa 1 está agendada para sexta-feira, com início às 11h0 e final às 17h00, e a segunda etapa cumpre-se no sábado.