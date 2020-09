Lico quer mostrar serviço no Campeonato de Portugal

Vilson Luís Soares procura um lugar ao sol no desporto rei. No futebol todos lhe chamam Lico e é reforço do Águia Futebol Club Vimioso para a temporada 2020/2021, no Campeonato de Portugal.

O avançado, de 23 anos, não quer deixar escapar a oportunidade de se mostrar na prova nacional. “ Estou a valorizar muito esta oportunidade. É um campeonato que já é muito observado, que nos permite crescer e dá-nos a oportunidade de mostrar o nosso valor como jogadores em campo”, disse o atacante.

Lico é brasileiro e chegou a Portugal em 2017 e à semelhança de outros jogadores trouxe na bagagem o sonho de singrar no futebol europeu. Foi na equipa B do Louletano que começou por se ambientar ao nosso país e na mesma época (2017/2018) mudou-se para o Cova da Piedade (B).

A oportunidade de vir para Trás-os-Montes chegou na temporada seguinte. A paragem foi em Carção, emblema da A.F. Bragança pelo qual realizou 26 jogos e apontou 13 golos.

A estadia foi apenas de uma época e rumou a Aveiro, onde vestiu a camisola do Portomosense na temporada anterior. “A experiência foi boa, o clube tem boas condições e organizou-se bem até para uma possível subida, mas foi interrompida pela pandemia. Aprendi muito com o mister Pedro Solá. Não tive tantas oportunidades como esperava e, por isso, decidi aceitar o desafio do Vimioso”.

Em Vimioso Lico sente-se em casa pois conhece bem a vila. “Para mim fica mais fácil pois tenho muitos amigos e pessoas muito próximas em Vimioso. Já estou completamente integrado”.

Lico está ciente das dificuldades que o Vimioso vai encontrar no Campeonato de Portugal. Esta será a estreia dos vimiosenses no terceiro escalão do futebol português, mas o grupo, segundo o avançado, “tem garra e determinação para fazer uma boa estreia e, no mínimo, garantir a manutenção”.

O Vimioso iniciou a pré-época no dia 24 de Agosto e conta com dez caras novas no plantel. Lico diz que “ainda é cedo para fazer uma avaliação do trabalho do grupo”.