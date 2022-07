Lija Lazaine vence primeira Volta ao Nordeste Ciclismo Feminino

Lija Lazaine é um nome a reter pois é a primeira ciclista a vencer a Volta ao Nordeste Ciclismo Feminino, competição que se realizou no sábado e domingo.

A ciclista letã da equipa espanhola Eneicat RBH Global começou por vencer a primeira etapa, no sábado, de 95 quilómetros, que ligou Carrazeda de Ansiães a Vila Flor.

A ciclista da Eneicat RBH Global isolou-se perto do quilómetro 20 deixando toda a concorrência para trás.

No encalço da líder da corrida seguiram as colegas de equipa Ziorta Isazi e Alessa Buleri e Marta Solaz (Team Farto BTC). As três ciclistas protagonizaram a primeira fuga da corrida.

Pouco ou nada se alterou até à meta. Lija Lazaine voou para a vitória completamente isolada, apesar das altas temperaturas que provocaram um desgaste brutal nas atletas. “Foi um dia muito duro devido ao calor. Fiz quase todo o percurso sozinha, cerca de 70 quilómetros, e no final cheguei a pensar que não conseguia terminar. Graças às minhas colegas de equipa consegui. Estou muito contente”, disse a ciclista espanhola ao Nordeste.

Lija Lazaine partiu de rosa para a segunda e derradeira etapa que, no domingo, ligou Vila Flor a Mirandela. Uma tirada de 65 quilómetros em que a vencedora foi Ziortza Isazi também da Eneicat RBH Global. Quanto Lija Lazaine terminou no nono lugar, mas garantiu o triunfo à geral. “Hoje (domingo) foi mais fácil porque era um percurso mais pequeno. Foi uma boa prova para toda a equipa, que fez um grande trabalho. Sem o trabalho de equipa era impossível esta vitória”.

Lija Lazaine (Eneicat RBH Global) foi também a “rainha” da montanha e Cláudia San Lusto (Eneicat RBH Global) venceu o prémio das metas volante.

Por categorias, Lorena Patiño (Ciclismo Galego Federação) triunfou em cadetes, Noémia Nunes (Grupo Desportivo os Maiatos) em Masters, Iris Chagas (Cantanhede Cycling/VESAM) em juniores e a Eneicat RBH Global por equipas.

A Volta ao Nordeste Ciclismo Feminino é “uma aposta ganha” na opinião de Miguel Monteiro, presidente da Associação de Ciclismo de Bragança. “Conseguimos seguir as pisadas da Volta ao Nordeste em masculinos. No próximo ano vamos ter novamente a prova”, garantiu.

Miguel Monteiro quer aumentar o número de etapas e os apoios. “A perspectiva é para aumentar. Se se confirmar um apoio que estamos a prever ter vamos conseguir organizar uma prova com mais de dois dias”.

O objectivo é levar a Volta ao Nordeste Ciclismo Feminino a todos os concelhos do distrito de Bragança. “Alguém disse que a Volta ao Nordeste só passava em três concelhos, mas a Volta a Portugal também não passa em todos os distritos do país. A vontade e levarmos a volta a todos os concelhos e se tivemos a possibilidade de conseguir apoios para uma semana aí conseguimos levar a prova a todos os concelhos”.

Em prova estiveram 13 equipas, oito espanholas e cinco portuguesas, num total de 85 ciclistas.

Classificação final

Elite/Sub-23

1-Lija Laizane (Eneicat RBH Global) (4:41:46)

2-Alessia Bulleri (Eneicat RBH Global) (4:43:12)

3-Marta Solaz (Team Farto BTC) (4:43:16)

Cadetes

1-Lorena Patiño (Ciclismo Galego Federacion) (3:50:12)

2-Irene Moreno (U.F. Fuenlabrada) (3:50:46)

3-Alice Bottino (Hydpinturas FEM ECS)(4:02:49

Masters

1-Noémia Nunes (GD Maiatos) (4:17:19)

2-Rosa Maeques (Discover Melgaço) (4:23:20)

3-Raquel Garcia (U.F. Fuenlabrada) (4:23:35)

Juniores

1-Iris Chagas (Cantanhede Cycling/VESAM) (5:11:33)

2-Lara Fernandes (Cantanhede Cycling /VESAM) (5:22:25)

3-Sónia Estevez (Team Farto – BRC) (5:25:42)

Por equipas

1-Eneicat RBH Global

2-Team Farto BTC

3- Kiwi Atlântico Lourinhã