Lista de goleadores da Divisão de Honra Pavimir tem novo líder

Bastaram duas jornadas para Lico, avançado do F.C. Vinhais, assumir-se como o melhor marcador da Divisão de Honra Pavimir. É que o jogador brasileiro, de 25 anos, fez quatro golos de uma assentada, ou seja num só jogo, frente ao Forte Carrazedense, na jornada 3, que terminou com um triunfo expressivo dos vinhaenses por 7-1.

No passado domingo, Lico voltou a marcar, frente ao Vila Flor SC, e somou o quinto golo no campeonato.

O atacante confessa que depois de fazer poker ficou motivado para arrecadar o título de melhor marcador da competição. “Não era o objectivo, mas agora passou a ser. Estou motivado e vou trabalhar para que isso aconteça. No final espero ficar no topo da lista”.

A nível colectivo, o F.C. Vinhais atravessa um bom momento, vem de duas vitórias consecutivas, depois de um início de época complicado devido mudança de treinador.

Lico confessa que a saída de Nuno Fernandes e a entrada de Carlos Garcia mexeu com o balneário. “Foi complicado, pois não estávamos à espera. Tínhamos um planeamento para a época com o mister Nuno, para mim um dos melhores treinadores com quem trabalhei, e foi uma surpresa a saída dele. O grupo tentou gerir da melhor forma e o nosso novo treinador está a dar conta do recado. Conseguimos voltar às vitórias e estamos a fortalecer o grupo”.

O jogador chegou a Portugal em 2017 e não pensa regressar ao Brasil, a não ser para visitar a família. “Para jogar futebol não. O Brasil agora é só para visitar a família e os amigos. Eu gosto muito desta região, de Bragança, identifico-me muito com este lugar e pretendo ficar por aqui por muitos anos”.

No F.C. Vinhais, o avançado cumpre a segunda temporada, depois das passagens pelo Vimioso, Portomosense, Carção, Cova da Piedade e Louletano.

Foto de Diogo Pinto