Litcha regressa ao Grupo Desportivo de Bragança

O ataque do Grupo Desportivo de Bragança vai contar com um reforço de peso e muita experiência. Segundo o Nordeste apurou, Litcha vai regressar ao clube brigantino na temporada 2021/2022 para ajudar o clube a regressar aos nacionais.

O percurso do avançado é quase todo ligado ao GDB. Foram nove temporadas. Pelo meio há passagens pelo F.C. Morais, Vimioso, Argozelo, G.D. Mirandês e F.C. Vinhais na temporada passada.

No seu currículo conta com a conquista de dois títulos distritais, em 2016/2017 no Argozelo e em 2018/2019 no Grupo Desportivo de Bragança. No Argozelo venceu ainda uma taça distrital, fazendo a dobradinho. Já com a camisola do Vimioso somou mais um “caneco”, foi na época 2014/2015.

Litcha junta-se ao lote de reforços que já conta com o avançado Mantorras e os guarda-redes Luís Lombo e André Reis.