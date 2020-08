Lobo mata 24 ovelhas de um rebanho em Freixedelo

O ataque aconteceu nas primeiras horas da manhã e 24 animais morreram: 19 eram ovelhas adultas, estando algumas prenhas e os restantes cordeiros. Isaura Rodrigues, proprietária do rebanho, conta que o lobo entrou no estábulo dos animais e atacou-os. Aperceberam-se muito cedo, quando se preparavam para sair de casa. “Um vizinho veio aqui à porta dizer que tinha visto umas 20 ovelhas a passar. Quando o meu marido e o miúdo chegaram à curriça estavam algumas ovelhas entaladas”, ao tentar fugir “e o lobo estava já em baixo, no lameiro, eles ainda o viram”, conta. Acreditam que “isto não é serviço só de um lobo”, mas só um foi visto e até filmado. A pastora estima que este ataque tenha causado um prejuízo de mais de 2000 euros. “Era tudo gado novinho e ovelhas a parir, é uma média de cento e tal euros por cada ovelha. Da última vez foram meia dúzia, mas agora foi muita coisa”, afirma e, por isso, espera ser ressarcida dos prejuízos. A última vez tinha sido na semana anterior. O mesmo rebanho, com 300 animais, tinha sido atacado, ainda que com menos gravidade. Meia dúzia de ovelhas foram mordidas e algumas acabaram por morrer. “Foi totalmente diferente, a gente não sabe do que foi, só vimos os animais muito mordidos”, recorda. Nos últimos dias Isaura soube de relatos da presença de lobos em aldeias vizinhas. “Em Carocedo, no sábado, também tinham visto um lobo, mas não fez estragos e há uns dias em Grijó parece que [o lobo] roubou uma ovelha a um pastor”, afirma. Técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas estiveram já no local para averiguar a natureza do ataque e avaliar os prejuízos.