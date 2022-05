Lopes da Silva aponta o dedo à arbitragem

Lopes da Silva também não escondeu o desagrado com a arbitragem. O treinador considera que o golo anulado a Mantorras, aos 69 minutos, influenciou o resultado do encontro. “O que o Sendim fez durante o jogo foi dois remates e um golo. Nós tivemos o controlo do jogo na primeira e na segunda parte. Tenho muitas dúvidas em relação ao golo anulado ao Mantorras, uma decisão que teve uma influência muito grande no jogo. Foi um erro grave e que decidiu um título”.

Apesar do resultado, Lopes da Silva gostou da postura dos seus jogadores. “A minha equipa esteve bem, coesa e provou porque foi campeã. Saio desiludido porque não saímos daqui com o troféu, mas contente com a postura da minha equipa”, concluiu.