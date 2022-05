Lopes da Silva deixa comando técnico do Grupo Desportivo de Bragança

Lopes da Silva não vai renovar com o Grupo Desportivo de Bragança. O clube brigantino já comunicou a decisão numa nota publicada nas redes sociais do clube.

“O Grupo Desportivo de Bragança informa que, por motivos profissionais, o mister Lopes da Silva não continuará a ser treinador do GDB.O clube agradece todo o trabalho desenvolvido ao longo da última época desportiva, período no qual ajudou a conquistar o Campeonato Distrital, e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro”, lê-se.

Lopes da Silva regressou na última temporada ao Grupo Desportivo de Bragança, conquistou o título distrital, terminando o campeonato invicto, e levou os canarinhos à final da Taça da A.F. Bragança, onde perdeu com o Sendim por 1-0.

O técnico do GDB para a próxima temporada no Campeonato de Portugal deverá ser anunciado nos próximo dias. Rafael Nascimento é um nome em carteira e pode estar de regresso, depois de ter que treinado o GDB na época 2020/2021 e o Macedo até Dezembro de 2021.