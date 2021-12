Lopes da Silva quer manter o GDB na rota das vitórias em 2022

Terminada a primeira volta da Divisão de Honra Pavimir, Lopes da Silva, treinador do Grupo Desportivo de Bragança, faz um balanço positivo da fase inicial da competição, que para o técnico está cada vez mais competitiva. “Fizemos uma primeira volta dentro daquilo que tínhamos planeado na pré-temporada. Na segunda queremos continuar no caminho das vitórias e na liderança. Sabemos que o campeonato está mais competitivo em relação às épocas anteriores e, por isso, temos que nos manter fortes”.

Os brigantinos somam em 11 jogos 10 vitórias e um empate, lideram com 31 pontos, tem a segunda melhor defesa, seis golos sofridos, melhor só o Rebordelo com cinco, e o segundo melhor ataque, 30 golos marcados, aqui também o Rebordelo também se destaca com 33.

Para a segunda volta do campeonato, o treinador não espera facilidades e diz mesmo que manter a posição de líder “não vai ser uma tarefa fácil”.

O novo ano pode trazer caras novas para o plantel. Lopes da Silva admite a possibilidade de “reforçar a defesa”, sector onde tem menos soluções, mas tudo depende da disponibilidade financeira do clube.

A segunda volta da Divisão de Honra Pavimir arranca no próximo dia 9 de Janeiro com a jornada 12. O Bragança inicia o ano em casa frente ao Vimioso.