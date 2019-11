Lucinda Moreiras assume oficialmente o cargo de treinadora de atletismo do GDB

O ano de 2018 marcou o regresso do Grupo Desportivo de Bragança ao atletismo. Segundo Milton Roque, presidente dos brigantinos, tratou-se “do ano zero” e, actualmente, “estão reunidas as condições para fazer crescer a secção”.

Para tal foi, oficialmente, apresentada a veterana Lucinda Moreiras como treinadora do clube, pois para Milton Roque “trata-se de uma referência no atletismo” e que vai ajudar a desenvolver a modalidade no clube.

Lucinda Moreiras regressou ao GDB em 2018, depois de ter representado o clube em 2000, altura em que representou pela primeira vez a Selecção Nacional de Corrida de Montanha no europeu, onde terminou no 15º lugar e foi mesmo a melhor atleta portuguesa em prova. A atleta faz parte de um grupo restrito de atletas e de referências nacionais.

A treinadora quer ajudar o clube a afirmar-se no panorama distrital do atletismo e destaca o apoio da direcção no desenvolvimento da modalidade. “Estamos a ser bastante apoiados tanto a nível médico como estruturas para treinar. Agora o clube vai ganhar uma nova dimensão no atletismo”, acredita a atleta.

O GDB conta com 22 atletas, a maioria dos escalões de seniores e veteranos. Lucinda Moreiras considera importante captar atletas em idades de formação e o clube “já começou a fazer esse trabalho”.

O atletismo é a mais recente aposta do GDB e tem como treinadora a atleta internacional Lucinda Moreiras. Este ano, a brigantina sagrou-se campeã nacional de estrada em veteranas F50 e venceu ainda as provas de 1500 e 5000 metros de pista no Campeonato Nacional de Masters.