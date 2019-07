Lucinda Moreiras com dupla vitória no Campeonato Nacional de Masters

A brigantina venceu, no sábado, a prova dos 1500 metros em Pista Ar Livre, na categoria Master F50, e no domingo repetiu o feito mas nos 5000 metros.

A prova é organizada pela Associação Nacional de Veteranos e contou com mais de 500 atletas nas diversas disciplinas técnicas.

De acordo com um comunicado da Associação de Atletismo do Porto “o número de atletas Master filiados na associação é elevado e com tendência a aumentar”.

Quanto à opção de realizar a iniciativa em Lousada trata-se de “uma tentativa de descentralizar dos grandes meios urbanos a competição”.

Foto de António Sousa