Lucinda Moreiras e António Ferreira apadrinham São Silvestre de Mirandela

“Estamos a apontar para as quatro centenas, depois dos mais 300 participantes do ano passado. Penso que será possível chegar lá”, acredita Hélder Silva, do Grupo Mirandela a Correr.

A brigantina Lucinda Moreiras e o mirandelense António Ferreira são os padrinhos desta edição. “Estou muito feliz por ter sido convidado e sinto orgulho por este reconhecimento”, disse António Ferreira.

A prova assume um cariz familiar e tem como objectivo “promover a prática de exercício físico, o convívio e o bem-estar”, como destacou Hélder Silva. O responsável do Grupo Mirandela a Correr quer que a São Silvestre se torne “numa referência”.

Este ano, a organização aumentou o valor dos prémios para os três primeiros classificados, sendo que o vencedor, em masculinos e femininos, recebe um prémio de 300 euros.

Este ano há novidades. Trata-se da Corrida da Família que se realiza no mesmo dia, às 10h00, com uma distância de 1 km para os mais novos acompanhados de um familiar. “Pretendemos dar um sentido de festa ao desporto e até poderá cativar mais gente para a São Silvestre”, salienta Hélder Silva. Quanto à São Silvestre conta com um percurso de 10 km e tem início às 18h00.