Lucinda Moreiras é campeã nacional de estrada

A brigantina Lucinda Moreiras continua em grande forma e a dar cartas no atletismo. A atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros conquistou, no domingo, em Viana do Castelo, o título de campeão nacional de estrada no escalão de Master 55.

A atleta concluiu os 10 quilómetros de prova em 41 minutos e 29 segundos. “A prova correu bem. Tive que dar o máximo porque as outras atletas também são muito fortes e um erro deitava tudo a perder. Sabe sempre bem ouvir o nosso nome na hora de atribuir as medalhas. Serve de motivação para continuar. A maior dificuldade foi ter de me levantar as 05h00, fazer a viagem e chegar um bocado empenada”, referiu a atleta.

Lucinda Moreiras repetiu o feito de 2019 quando se sagrou campeã nacional de estrada em Master 50, em Oeiras, e em 2018 conseguiu o título em Master 45.

A 30.ª edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada realizou-se no domingo, em Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto 2023, e contou com cerca de 1200 atletas.

Em absoluto, Mariana Machado, do SC Braga, alcançou a segunda vitória como sénior na competição, com o tempo de 33m28s, depois do primeiro título em 2021.

No sector masculino, Hélio Gomes, do Sporting CP, também somou o segundo título de campeão nacional de estrada, com o tempo de 29m00s, tendo vencido pela primeira vez em 2017.

Colectivamente, o Sporting renovou os títulos de campeão nacional, em masculinos e femininos.

Quanto aos clubes do distrito de Bragança presentes na prova, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros conseguiu o 9.º lugar em masculinos e o 12.º em femininos.

O Ginásio Clube de Bragança foi 22.º classificado em masculinos e 13.º em femininos.