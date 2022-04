Lucinda Moreiras e Rui Muga vencem Trail Arribas do Douro

Depois da paragem de dois anos, devido à pandemia, o Trail Arribas do Douro voltou a reunir, em Sendim, os apaixonados da modalidade. Foram 70 os atletas que, este sábado, participam na terceira edição, organizada pela Associação Mirai q´Alforjas.

A prova, a primeira do calendário o Campeonato Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança, contou com um percurso de 16 quilómetros.

Rui Muga foi o grande vencedor. O atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros cortou a meta na primeira posição, com o tempo de 01:09:23, e foi também o primeiro na categoria de seniores masculinos.

Logo atrás, na segunda posição, ficou o colega de equipa Ilídio Moreiras, que concluiu os 16 quilómetros em 01:09:49 e venceu na categoria de M40.

O pódio da geral em masculinos ficou fechado com Pedro Rodrigues na terceira posição, com o tempo de 01:11:53.

No sector feminino, a brigantina Lucinda Moreiras superou a concorrência. A atletas do Grupo Desportivo de Bragança terminou na primeira posição, tal como em F50, e foi 14ª da geral, com o tempo de 01:31:39.

Ana Moreira, do Grupo Mirandela a Correr, terminou na segunda posição (01:40:37) e a espanhola Maite Mayor, do clube La Raya Trail Alcanices, foi terceira classificada (01:42:09).

Classificação por categorias

Seniores Femininos

1-Violeta Rodríguez (Club Yeguada La Rotea)

2-Sofia Jacinto (Associação Recreativa Alfandeguense)

Seniores Masculinos

1-Rui Muga (C.A. Macedo de Cavaleiros)

2-Dani Bro (Viladecans Triatló)

3-Eduardo Sebastião (Ginásio Clube de Bragança)

F40

1-Ana Moreira (Grupo Mirandela a Correr)

2-Maite Mayor (La Raya Trail Alcanices)

3-Inês Neto (Ginásio Clube de Bragança)

M40

1-Ilídio Moreiras (C.A. Macedo de Cavaleiros)

2-Pedro Rodrigues

3-Luís Teixeira (C.A. Macedo de Cavaleiros)

F50

1-Lucinda Moreiras (G.D. Bragança)

2-Antónia Santos (Associação Recreativa Alfandeguense)

3-Olema Gonçalves (Grupo Mirandela a Correr)

M50

1-César Pires (Ginásio Clube de Bragança)

2-Manuel Palmeiro (Ginásio Clube de Bragança)

3-Carlos Carneiro (C.A. Macedo de Cavaleiros)

M60

1-Alfredo Santos

2-Eduardo Medeiros (Grupo Mirandela a Correr)

3-Miguel Veloso (GD Alcoutim Trailrunners)