Lucinda Moreiras vence Campeonato Nacional de Estrada em veteranas F50

A atleta do Grupo Desportivo de Bragança conseguiu, esta tarde, o título nacional de estrada na categoria de veteranas 50, em Oeiras, com início e final no Estádio do Jamor.

Lucinda Moreiras concluiu os 10 km de prova em 39:24m.

Na classificação geral feminina a atleta brigantina conseguiu um honroso 36º lugar.

Lucinda Moreiras repetiu o feito do ano passado. Recordamos que a 16 de Janeiro de 2010 a atleta do GDB também se sagrou campeã nacional de estrada mas em veteranas F45.