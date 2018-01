Luís Morales venceu primeiro distrital de partidas rápidas

O Campeonato Distrital de Xadrez está de regresso, depois de um interregno de vários anos. A cidade de Mirandela recebeu, no domingo, uma prova de partidas rápidas.

No pavilhão do INATEL competiram 14 xadrezistas em representação do Clube Amador de Mirandela (CAMIR) e do Grupo Desportivo Macedense.

Os participantes jogaram num sistema de cinco minutos ko e no final de seis jornadas foi apurado o vencedor. Luís Morales do CAMIR conseguiu o primeiro lugar com 5,5 pontos em 6 possíveis. Na segunda posição ficou Óscar Almeida, também do CAMIR, com 5 pontos e Paulo Afonso (CAMIR) fechou o pódio com 4 pontos.

Em Macedo de Cavaleiros a data de realização da prova distrital ainda não está definida pois depende da disponibilização de um espaço para o evento.

Agora segue-se o Circuito Nacional de semi-rápidas da Federação Portuguesa de Xadrez. O CAMIR organiza, na cidade do Tua, a prova do dia 3 de Março. Trata-se do 5º Torneio Junta de Freguesia de Mirandela /Feira da Alheira.