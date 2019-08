Macedense alcança terceiro lugar em Vila Real

Além da equipa de Macedo de Cavaleiros estiveram em prova o Boavista, Escola Diogo Cão e Modicus, emblema da Liga Placard de Futsal.

A formação treinada por António Aires perdeu 6-1 com o Modicus. O golo do GDM foi apontado por Lameirão. Na outra partida o Boavista venceu os vilarealenses da Diogo Cão por 5-1.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar a equipa o Macedense venceu a equipa da Escola Diogo Cão por 2-0 com golos de Pedro Amaral e Piscos, dois dos reforços para a nova temporada. Na final do torneio, o Modicus levou de vencida o Boavista por 3-0.

O próximo jogo de treino da turma macedense é com o Viseu 2001 esta quarta-feira e no domingo organiza, em Macedo de Cavaleiros, um triangular com o Viseu 2001 e o Candoso.

Em agenda, o Macedense tem mais um torneio, no dia 8 de Setembro, também em casa, que serve para assinalar os 25 anos do clube e tem como equipas convidadas o CSP Vila Flor e os Pioneiros de Bragança.

Quanto ao jogo de apresentação está marcado para o dia 14 de Setembro com o Nelas. Uma semana depois, no dia 21, os comandados de António Aires jogam fora com o Lordelo no pontapé de saída do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.