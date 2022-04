Macedense cede empate caseiro em jogo equilibrado

Foi um jogo pautado pelo equilíbrio e com incerteza no resultado até ao último instante.

A formação visitante conseguiu adiantar-se no marcador, fruto de alguns erros da equipa da casa. Daniel Costa fez o 0-1 aos 10 minutos e Júlio Mendes rubricou o segundo do ABC Nelas aos 16’.

Ainda antes do intervalo, o Macedense conseguiu igualar com golos de Vítor Hugo (19’) e Zé João (19’). O 2-2 no marcador deixou tudo em aberto para a segunda metade.

Os forasteiros repetiram o filme da primeira parte com dois golos logo numa fase inicial, Xavier Monteiro fez o 2-3 aos 23 minutos e Rafa dilatou o resultado para 2-4 aos 26’. A reposta do Macedense não tardou, Pauleta fez o 3-4 aos 27’.

O jogo manteve um ritmo alucinante e Rafa marcou o quinto golo do ABC Nelas (28’), o segundo da conta pessoal.

Do lado dos macedenses, Pauleta voltou a mostrar pontaria a rematar à baliza e reduziu para 4-5 aos 30’. Aos 34’, Vítor Hugo bisou e restabeleceu a igualdade (5-5).

Os visitantes voltaram a ficar em vantagem no marcador aos 35’ com um golo de Gustavo Martins, mas Riquinho conseguiu igualar (6-6) aos 36’.

Até ao final do encontro ainda foram registados mais dois golos, Miguel Matos fez o 6-7 e Riquinho, aos 39’, marcou e fixou o resultado em 7-7.

Costinha, técnico do G.D. Macedense, apontou algumas falhas à sua equipa. “Tivemos várias situações nas quais não fomos competentes. Não podemos entregar as bolas assim com tanta facilidade e temos de ser mais competentes no início da construção. Temos de ser mais consistentes aí, mas depois compensámos noutras fases com entrega, alegria e alguma dinâmica. Foi um jogo de sobressalto constante para os treinadores, mas o público certamente que ficou contente”.

Também André Santos, treinador do ABC Nelas, lamentou falhas na defesa. “Para quem estava na bancada foi um jogo bastante animado, sempre com grande equilíbrio no resultado. Apesar de nós termos passado a maior parte do tempo do jogo em vantagem, deixando fugir todas as que tivemos, para nós fica a tristeza de, defensivamente, termos dado muitas oportunidades que resultaram em sete golos sofridos”.

Concluída a jornada 15, o Macedense ocupa a 11ª, penúltima, posição com 8 pontos e na próxima jornada joga fora com a ADC Bairros.

Quanto ao ABC Nelas é nono classificado com 13 pontos e recebe o Dínamo Sanjoanense na jornada 16.