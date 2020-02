Macedense é campeão distrital de futsal feminino

Ao terceiro jogo foi de vez. A formação feminina do Grupo Desportivo Macedense garantiu, no sábado, o título distrital de futsal no terceiro encontro da Final do Play-Off, após o triunfo caseiro por 4-1 com o Santo Cristo.

Vanessa (7') Irene Favas (9'), Sofia Miguel (25') e Levz (38') marcaram para o Macedense. Jéssica Pires apontou o golo do Santo Cristo.

As duas formações contavam com um triunfo cada, o Macedense venceu a primeira partida por 5-1 e o Santo Cristo a segunda por 4-2.

Do lado do Santo Cristo, Inês Antunes e Carolina Miranda foram dois dos pilares da turma de João Rodrigues. Um plantel com bastante juventude em que se destacam as irmãs Caseiro, Tatiana e Adriana, e Jéssica Pires sempre em busca do golo. A experiência de Bina e Ana Rita na baliza também foram determinantes na caminhada para a final do play-off.

Já o Macedense vale pelo colectivo. Um grupo coeso, bastante unido, e isso foi demonstrado não só neste terceiro jogo como em todo o campeonato. Sofia Miguel, capitã de equipa, e Irene Favas são as mais experientes e assumem um papel preponderante.

Sofia Miguel arrecadou também um título individual, o de melhor marcadora com 16 golos apontados na fase regular e no play-off.

A conquista do título distrital coloca o Macedense na Taça Nacional de Futsal Feminino. Antes, a formação de Macedo de Cavaleiros pode fazer o triplete, já que também venceu o campeonato de abertura, caso conquiste a taça distrital. A Final Four joga-se no próximo fim-de-semana, em Macedo, e nas meias-finais o GDM reencontra o Santo Cristo.