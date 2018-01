Macedense é o novo líder do distrital de futsal

Além do triunfo expressivo a formação treinada por António Aires beneficiou da derrota do CASC Freixo por 6-3 com o Alfandeguense, terceiro na tabela. A equipa freixenista é agora segunda classificada com 20 pontos, menos dois que o GDM.

Quanto ao Futsal Mirandela venceu o Santo Cristo por 4-3 e o encontro Vimioso – Vale Madeiro foi adiado para o dia 25 de Janeiro.

Na próxima jornada, marcada para sexta-feira (dia 12), jogam-se as partidas Santo Cristo – CSP Vila Flor, CASC Freixo – Futsal Mirandela, Macedense – Vimioso e Vale Madeiro – Alfandeguense.