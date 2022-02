Macedense elimina Barreirense nos penáltis

Depois da derrota, no sábado, para o campeonato, por 3-8, com o Belenenses, o Grupo Desportivo Macedense foi feliz na deslocação ao Barreiro.

Os comandados de Costinha foram resistentes e resilientes, conseguindo gerir o desgaste físico da partida realizada 24 horas.

O Barreirense entrou forte e conseguiu uma vantagem de dois golos. Mas, os transmontanos mostraram capacidade de reacção e Vítor Hugo, que bisou, Miguel Castro e Patrick Simão marcaram para o GDM, terminando o tempo regulamentar com 4-4 no marcador.

No prolongamento Zé João deu vantagem ao Macedense (4-5), mas, a um minuto do final do tempo extra, Zé Banha conseguiu restabelecer o empate (5-5).

No penáltis, os homens de Macedo de Cavaleiros foram mais certeiros e Paxa foi gigante na baliza ao defender um penálti.

“Foi uma prestação fantástica de um grupo que, apesar do desgaste todo do jogo de sábado, da viagem e da intensidade muito alta, soube gerir emocionalmente, estar no jogo e ser competente. Tivemos a infelicidade do jogo ter ido para penáltis, poderíamos ter conseguido o resultado mais cedo, mas também fizemos por merecer esta vitória”, disse Costinha, técnico do GDM.

Na quarta eliminatória, marcada para o próximo sábado, dia 12, o Macedense joga fora com o Nogueiró e Tenões.